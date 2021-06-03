Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира – 2021

В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады — над командами Словакии, Чехии, Швейцарии и России соответственно.



Стало известно расписание полуфинальных матчей, которые состоятся в субботу, 5 июня.

Расписание 1/2 финала:



5 июня:

14:15 мск, США – Канада;

18:15 мск, Финляндия — Германия.



Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.



Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.