Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира – 2021

В эти дни в Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады — над командами Словакии, Чехии, Швейцарии и России соответственно.
Стало известно расписание полуфинальных матчей, которые состоятся в субботу, 5 июня.
Расписание 1/2 финала:
5 июня:
14:15 мск, США – Канада;
18:15 мск, Финляндия — Германия.
Чемпионат мира по хоккею — 2021 начался 21 мая и завершится 6 июня. 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.
Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.
- 3 июня 2021
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