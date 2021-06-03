В этом году сборные России проиграли командам Канады в плей-офф МЧМ, ЮЧМ и ЧМ

Сборная России завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). В четвертьфинале россияне уступили канадцам со счётом 1:2 ОТ.

Примечательно, что ранее российские сборные в 2021 году также проиграли канадцам на молодёжном чемпионате мира и юниорском чемпионате мира. В финале юниорского чемпионата мира россияне уступили канадцам со счётом 3:5. В полуфинале молодёжного чемпионата мира россияне уступили канадцам со счётом 0:5.

Что касается четвертьфинала чемпионата мира в Риге, то россияне вели в счёте, но не удержали преимущество. Счёт в матче на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, а Тимкин сумел отправить шайбу в ворота. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота. В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.