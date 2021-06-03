Бобровский: вся Россия расстроена. Парни отдали всё, что было, но это хоккей

Голкипер сборной России Сергей Бобровский подвёл итоги встречи против Канады (1:2, ОТ) на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).
«Конечно, я очень расстроен, как и все ребята, тяжело слова найти. Все настраивались на победу, и очень грустно проиграть в овертайме. Но для многих молодых ребят это был первый опыт ЧМ. Вся Россия расстроена, но что есть, то есть. Парни отдали всё, что было, но это хоккей.
Гол в овертайме? Защитник обыграл нашего игрока, я потерял шайбу из вида, закрывал ближний угол и из-за этого не увидел момент паса, поэтому чуть опоздал. Но опять же, я играл по шайбе», — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, в финале одержав победу над сборной Финляндии (5:2).
- 3 июня 2021
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