Бобровский: вся Россия расстроена. Парни отдали всё, что было, но это хоккей

Голкипер сборной России Сергей Бобровский подвёл итоги встречи против Канады (1:2, ОТ) на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).

«Конечно, я очень расстроен, как и все ребята, тяжело слова найти. Все настраивались на победу, и очень грустно проиграть в овертайме. Но для многих молодых ребят это был первый опыт ЧМ. Вся Россия расстроена, но что есть, то есть. Парни отдали всё, что было, но это хоккей.



Гол в овертайме? Защитник обыграл нашего игрока, я потерял шайбу из вида, закрывал ближний угол и из-за этого не увидел момент паса, поэтому чуть опоздал. Но опять же, я играл по шайбе», — передаёт слова Бобровского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, в финале одержав победу над сборной Финляндии (5:2).