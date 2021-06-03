Слепышев: Россия сыграла как-то робко, хотя разговаривали, что нужно лезть на ворота

Нападающий сборной России Антон Слепышев прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады. Встреча закончилась со счётом 1:2 ОТ.
«Тяжело сказать, что не получилось. Одного гола явно недостаточно для победы. Мы разговаривали, что нужно играть попроще, лезть на ворота, но как-то робко сыграли в этом плане. Я бы не сказал, что новички ЧМ стушевались и играли зажато. Они проявили себя достойно, нам не стыдно за дебютантов сборной.
Никаких комбинаций в расстановке «3 на 3» не играется, всё происходит в моменте. Канадцы больше провели времени с шайбой, и одна из атак закончилась голом», — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада
- 3 июня 2021
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