Брагин: результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи команды против Канады (1:2, ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Латвии.



«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол.



Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо всё проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал – такой матч, что может где-то наши не так ярко сыграли.



Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.