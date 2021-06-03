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Брагин: результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены

Брагин: результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвёл итоги встречи команды против Канады (1:2, ОТ) в 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Латвии.

«Мы перед игрой сказали, что нужно играть активно, быстро, агрессивно. Старались, временами что-то получалось, что-то нет. Бывают такие матчи. Самое главное – противник сыграл от обороны, почти без провалов. Не смогли взломать их оборону. В овертайме пропустили гол.

Уровень нашего хоккея? Сложно сказать, надо всё проанализировать, подумать. Канадцы есть канадцы. Они всегда играют неплохо. Как-то сравнивать неэтично. Четвертьфинал – такой матч, что может где-то наши не так ярко сыграли.

Мысли по итогам сезона? По сборной, конечно, результат неудовлетворительный. Очень расстроен, игроки расстроены. Комментировать особо нечего», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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