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Брагин: в сборной России были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии

Брагин: в сборной России были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин после поражения в четвертьфинале чемпионата мира в Латвии от Канады (1:2, ОТ) рассказал о состоянии игроков команды.

«Более остро надо было играть в атаке, агрессивнее у чужих ворот. Были броски, надо было идти на отскоки. Сейчас неприятное состояние. Были шансы, хорошие шансы. В таких матчах важно забивать.

У нас были собраны лучшие игроки. Кто-то был не в лучшем состоянии, кто-то травмирован, как Григоренко, игравший с травмой. Толчинский не в лучшем состоянии, хотя отдельные игры были неплохие», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Последний раз сборная России выигрывала чемпионат мира в 2014 году, в финале одержав победу над сборной Финляндии (5:2).

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