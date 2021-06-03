«Это точно не позор!» Каспарайтис высказался о поражении сборной России от Канады на ЧМ

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира со сборной Канады. Встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.

«Хоть Канада и сильнее России по рейтингу, но на этом чемпионате мира у них была не такая сильная сборная. Поймите, одну игру можно выиграть у любого соперника — сегодня именно так и вышло.

Ну, какой же это позор? Сейчас такое время, когда пандемия… У России состав был сильнее, ребята опытнее, в составе звёзды КХЛ, да и нхловцы приехали. Всякое бывает. Это точно не позор! Сейчас российским руководителям надо делать выводы.

Думал, что Канада не попадёт даже в четвёрку лучших. Они неудачно начали чемпионат, там нет известных игроков. Поражение России — большой сюрприз. Это вообще заколдованный чемпионат мира: отняли у Беларуси, отдали Латвии. Знаете что, надо было проводить ЧМ в Литве — тогда бы сборная России точно выиграла», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.