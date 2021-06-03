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Брагин ответил на вопрос, готов ли он везти сборную России на ОИ-2022 в Пекине

Брагин ответил на вопрос, готов ли он везти сборную России на ОИ-2022 в Пекине
Павел Панышев
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Главный тренер сборной России Валерий Брагин, комментируя поражение своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады (1:2), ответил на вопрос о возможной работе на Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине (Китай). Брагин затруднился сказать, продолжит ли он работу с командой в олимпийский сезон.

«Морозов хорошо играет на вбрасываниях, поэтому мы поставили его на овертайм. Володя Тарасенко старался, по самоотдаче нет вопросов. Все работали, хотели выиграть.

Готов ли везти сборную на Олимпиаду 2022 года в Пекин? Это не мне решать. Без комментариев», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Неприятное состояние». Брагин – о провальном матче с Канадой и вылете сборной России с ЧМ «Неприятное состояние». Брагин – о провальном матче с Канадой и вылете сборной России с ЧМ

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию матча Россия — Канада.

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