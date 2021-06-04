Бурдасов, Проворов и Самонов — лучшие игроки сборной России на чемпионате мира-2021

Форвард Антон Бурдасов, защитник Иван Проворов и голкипер Александр Самонов были признаны лучшими игроками сборной России на чемпионате мира по хоккею в Риге (Латвия).
В четверг, 3 июня, россияне в овертайме уступили Канаде (1:2, ОТ) в 1/4 финала.
Бурдасов забросил четыре шайбы и сделал две результативные передачи. Проворов в восьми встречах отметился двумя голевыми передачами. Самонов провёл шесть игр на групповом этапе, в которых сборная России одержала пять побед. Голкипер дважды оставил ворота «сухими» и отразил 94,4% бросков по своим воротам, в среднем пропустив по 1,32 шайбы за игру.
В полуфиналах ЧМ-2021, которые пройдут в субботу, 5 мая, сборная США сыграет с Канадой (14:15 мск), а Финляндия — с Германией (18:15 мск). Финал и матч за третьего место — 6 июня.
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