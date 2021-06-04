Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу над Россией в четвертьфинале ЧМ-2021

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан подвёл итоги встречи против России (2:1, ОТ) на чемпионате мира по хоккею в Латвии.
«Очень горжусь командой. По приезду сюда нам было нелегко – два дня карантина, во время которых нельзя было выходить из номера, потом три дня тренировок, и сразу начало чемпионата. Понадобилось время, чтобы разыграться, но ребята преодолели трудности, бились на протяжении семи матчей. Сегодня большая победа для нас.
Мы играли против великолепной команды и не дали им создать много голевых моментов. Россия – очень талантливая команда, точно одна из лучших на этом турнире. Сегодня нам надо было сыграть основательно и правильно, наши ребята сражались, не давали им создавать много моментов, и наш вратарь сыграл здорово. Мы смогли найти путь к победе, но Россия очень талантлива. Надо отдать должное нашим ребятам, они бились и смогли выиграть в овертайме", — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 июня 2021
-
00:22
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 3 июня 2021
-
23:35
-
23:32
-
23:30
-
23:26
-
23:22
-
23:18
-
23:14
-
23:14
-
23:03
-
23:01
-
22:59
-
22:56
-
22:48
-
22:45
-
22:39
-
22:37
-
22:34
-
22:33
-
22:29
-
22:05
-
21:49
-
21:42
-
21:30
-
21:28
-
20:48
-
20:25
-
20:19
-
20:06
-
20:03
-
19:58
-
19:37