Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу над Россией в четвертьфинале ЧМ-2021

Главный тренер сборной Канады Жерар Галлан подвёл итоги встречи против России (2:1, ОТ) на чемпионате мира по хоккею в Латвии.



«Очень горжусь командой. По приезду сюда нам было нелегко – два дня карантина, во время которых нельзя было выходить из номера, потом три дня тренировок, и сразу начало чемпионата. Понадобилось время, чтобы разыграться, но ребята преодолели трудности, бились на протяжении семи матчей. Сегодня большая победа для нас.



Мы играли против великолепной команды и не дали им создать много голевых моментов. Россия – очень талантливая команда, точно одна из лучших на этом турнире. Сегодня нам надо было сыграть основательно и правильно, наши ребята сражались, не давали им создавать много моментов, и наш вратарь сыграл здорово. Мы смогли найти путь к победе, но Россия очень талантлива. Надо отдать должное нашим ребятам, они бились и смогли выиграть в овертайме", — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.