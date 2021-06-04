Манджапане: какие ощущения после победы над Россией? Отличные!

Автор победного гола сборной Канады Эндрю Манджапане поделился эмоциями от матча с Россией на чемпионате мира в Латвии (2:1, ОТ).



«Какие ощущения после победы над Россией? Ощущения отличные! У меня нет слов, великолепная игра всей команды. Мы все верили, что сможем это сделать, мы движемся в правильном направлении, было здорово отыграться в третьем периоде и выиграть.



Хотел, чтобы Стечер сам бросал – раз подумал об этом, два три. Потом подумал, ладно, может, передачу сделает – снова раз, два, три. Он показал невероятный финт, объехал всех и отдал великолепный пас, мне оставалось только попасть по шайбе.



Кемпер – потрясающий вратарь, он придаёт нам уверенности. Если мы напортачим, он всегда подтащит. Сегодня он сыграл нереально, он будет нужен нам и в следующих матчах. Надо продолжать играть в свой хоккей. Мы были недовольны началом турнира, но растём с каждой игрой. Здорово, что сейчас играем, как надо, надо продолжать играть все 60 минут, и это даст результат», — сказал Манджапане в эфире TSN.