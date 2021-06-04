Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Манджапане: какие ощущения после победы над Россией? Отличные!

Манджапане: какие ощущения после победы над Россией? Отличные!
Никита Паглазов
Комментарии

Автор победного гола сборной Канады Эндрю Манджапане поделился эмоциями от матча с Россией на чемпионате мира в Латвии (2:1, ОТ).

«Какие ощущения после победы над Россией? Ощущения отличные! У меня нет слов, великолепная игра всей команды. Мы все верили, что сможем это сделать, мы движемся в правильном направлении, было здорово отыграться в третьем периоде и выиграть.

Хотел, чтобы Стечер сам бросал – раз подумал об этом, два три. Потом подумал, ладно, может, передачу сделает – снова раз, два, три. Он показал невероятный финт, объехал всех и отдал великолепный пас, мне оставалось только попасть по шайбе.

Кемпер – потрясающий вратарь, он придаёт нам уверенности. Если мы напортачим, он всегда подтащит. Сегодня он сыграл нереально, он будет нужен нам и в следующих матчах. Надо продолжать играть в свой хоккей. Мы были недовольны началом турнира, но растём с каждой игрой. Здорово, что сейчас играем, как надо, надо продолжать играть все 60 минут, и это даст результат», — сказал Манджапане в эфире TSN.

Гол в овертайме, который поставил Россию на колени. Обидно, но Канада заслужила эту победу Гол в овертайме, который поставил Россию на колени. Обидно, но Канада заслужила эту победу
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021