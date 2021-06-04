Результаты четвертьфиналов и сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2021

Накануне, 3 июня, на чемпионате мира по хоккею состоялись все четвертьфинальные матчи. В полуфинал вышли сборные США, Германии, Финляндии и Канады.

Сборная США в четвертьфинале уверенно переиграла Словакию. Встреча закончилась со счётом 6:1.

Сборная Германии в упорной борьбе одержала победу в матче со Швейцарией. Основное время закончилось ничьей 2:2, а в овертайме команды так и не смогли забить. В итоге всё решилось в серии буллитов, где точнее оказались немцы.

Финская сборная с минимальным счётом обыграла чешскую команду. Единственная шайба была заброшена во втором периоде.

Сборная России вела в счёте в матче с Канадой, но позволила сопернику перевести игру в овертайм, а затем ещё и забросить победную шайбу.

В полуфиналах теперь сыграют США с Канадой и Финляндия со Швейцарией. Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 5 июня.