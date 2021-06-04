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Результаты четвертьфиналов и сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2021

Результаты четвертьфиналов и сетка плей-офф чемпионата мира по хоккею – 2021
Антон Мозговой
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Накануне, 3 июня, на чемпионате мира по хоккею состоялись все четвертьфинальные матчи. В полуфинал вышли сборные США, Германии, Финляндии и Канады.

Сборная США в четвертьфинале уверенно переиграла Словакию. Встреча закончилась со счётом 6:1.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
США
Окончен
6 : 1
Словакия
1:0 Бойл – 13:08' (5x5)   2:0 Блэквелл (Лабанк, Робинсон) – 15:25' (5x5)   3:0 Гарланд (Мур, Джонс) – 19:30' (5x5)   3:1 Цегларик (Лантоши) – 32:12' (5x5)   4:1 Блэквелл (Робинсон, Лабанк) – 36:50' (5x5)   5:1 Хмелевски (Воланин) – 45:15' (5x5)   6:1 Гарланд (Воланин, Мур) – 58:45' (5x5)

Сборная Германии в упорной борьбе одержала победу в матче со Швейцарией. Основное время закончилось ничьей 2:2, а в овертайме команды так и не смогли забить. В итоге всё решилось в серии буллитов, где точнее оказались немцы.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 16:15 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 3
Б
Германия
1:0 Унтерзандер (Алатало, Курашев) – 15:17' (5x5)   2:0 Херцог (Шерве, Берчи) – 33:26' (5x5)   2:1 Кюнхакль (Ридер, Новак) – 37:23' (5x5)   2:2 Гаванке (Кагун, Нёбельс) – 59:16' (6x5)   2:3 Нёбельс – 70:00' (ПБ)

Финская сборная с минимальным счётом обыграла чешскую команду. Единственная шайба была заброшена во втором периоде.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 0
Чехия
1:0 Иннала (Пакаринен, Контиола) – 32:55' (5x5)

Сборная России вела в счёте в матче с Канадой, но позволила сопернику перевести игру в овертайм, а затем ещё и забросить победную шайбу.

ЧМ-2021. 1/4 финала
03 июня 2021, четверг. 20:15 МСК
Россия
Окончен
1 : 2
ОТ
Канада
1:0 Тимкин (Орлов, Каменев) – 34:32' (5x5)   1:1 Хенрик (Браун, Комтуа) – 45:03' (5x4)   1:2 Манджапане (Стечер) – 62:12' (3x3)

В полуфиналах теперь сыграют США с Канадой и Финляндия со Швейцарией. Полуфинальные матчи состоятся в субботу, 5 июня.

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