Кемпер — о победе над Россией: хотели показать канадский хоккей

Вратарь сборной Канады Дарси Кемпер после победы над Россией на чемпионате мира в Латвии (2:1, ОТ), рассказал о прошедшем матче, а также поделился мнением о предстоящем полуфинале с США.



«Мы выросли как команда, наладили структуру игры, это упростило мне работу, стало легче читать игру. Лично я хочу прогрессировать с каждым матчем, чувствую, что получается, и команда играет здорово.



Будет классно сыграть с США, у нас принципиальное противостояние, многое будет на кону. Мы сейчас показываем гораздо лучший хоккей, чем раньше. Надо выйти, сыграть в свою игру и получить удовольствие.



Общаюсь ли с Гарландом? Общение очень ограничено, тяжело говорить с ребятами из других команд, организаторы стараются, чтобы мы не пересекались. Знаю, что его команда здорово играет, будет непростой матч, нам нужно показать свой лучший хоккей, чтобы дать себе шанс на победу.



У России отличная команда, но играть за сборную Канады – всегда большая честь. Это традиции, история успеха, и ты хочешь представлять свою страну наилучшим образом. Даже если мы себя немного ощущали тёмными лошадками, мы хотели полностью выложиться, показать канадский хоккей и дать себе шанс на победу. Хотим продолжать в том же духе», — передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.