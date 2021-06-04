Светлов: сборная России была главным фаворитом ЧМ — это закрепостило команду

Олимпийский чемпион 1988 года, известный российский тренер Сергей Светлов поделился впечатлениями от матча сборных России и Канады на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:2, ОТ).



«Откровенно говоря, от четвертьфинала с канадцами можно было ожидать любого результата. Соперник постепенно адаптировался к большому льду, добавлял по ходу турнира, запрыгнул в плей-офф в последний вагон. Плюс канадцы особенно опасны, когда их не считают фаворитами, это их окрыляет. На мой взгляд, именно в области психологии лежит главная причина нашей неудачи.



Сборная России рассматривалась как главный фаворит — и, по сути, не имела права на поражение. Показалось, что это закрепостило команду — свой потенциал она не реализовала. Наверное, сейчас пойдет много критики в адрес сборной России, все-таки ожидания у страны были золотыми, наша команда уверенно выиграла свою группу. Понятно, что болельщики должны, что называется, спустить пар. Но специалистам надо спокойно проанализировать этот четвертьфинал.



В психологическом плане перед четвертьфиналом очень непростым был выбор между Самоновым и Бобровским. Думаю, он отнял и силы, и внимание тренерского штаба, может, даже отвлек от решения других важнейших вопросов. В любом случае не думаю, что вратарский фактор стал решающим.



В тактическом плане мы сыграли очень закрыто. Под давлением результата ушла раскрепощенность — броски Григоренко и Бурдасова уже не были сверхопасными, Барабанов и Тарасенко мало обостряли, мне показалось, не хватало такого дриблера как Кузьменко, исчез Толчинский.



О чем говорить, если в индивидуальном плане самым острым был защитник Орлов. Вот этот парень — словно из советского хоккея, когда защитник в каждой паре сборной страны доминировал и в атаке. Кстати, единственный гол сборной России в исполнении Тимкина организовал как раз Орлов.



Сильнейшей линией этой сборной России стала оборонительная? Да, вратарская и оборонительная. Но матч с Канадой показал, в каком направлении нашим защитникам двигаться. Пара Орлов — Зуб выглядела универсальной, а вот, например, Задорову и Проворову именно атакующих навыков и не хватало.



Фаворит чемпионата мира? Возможно, в финале увидим США и Финляндию. Хотя, учитывая парад сенсаций на этом турнире, не стоит удивляться и паре Германия — Канада", — цитирует Светлова издание Russia-Hockey.