Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Светлов: сборная России была главным фаворитом ЧМ — это закрепостило команду

Светлов: сборная России была главным фаворитом ЧМ — это закрепостило команду
Никита Паглазов
Комментарии

Олимпийский чемпион 1988 года, известный российский тренер Сергей Светлов поделился впечатлениями от матча сборных России и Канады на чемпионате мира по хоккею в Латвии (1:2, ОТ).

«Откровенно говоря, от четвертьфинала с канадцами можно было ожидать любого результата. Соперник постепенно адаптировался к большому льду, добавлял по ходу турнира, запрыгнул в плей-офф в последний вагон. Плюс канадцы особенно опасны, когда их не считают фаворитами, это их окрыляет. На мой взгляд, именно в области психологии лежит главная причина нашей неудачи.

Сборная России рассматривалась как главный фаворит — и, по сути, не имела права на поражение. Показалось, что это закрепостило команду — свой потенциал она не реализовала. Наверное, сейчас пойдет много критики в адрес сборной России, все-таки ожидания у страны были золотыми, наша команда уверенно выиграла свою группу. Понятно, что болельщики должны, что называется, спустить пар. Но специалистам надо спокойно проанализировать этот четвертьфинал.

В психологическом плане перед четвертьфиналом очень непростым был выбор между Самоновым и Бобровским. Думаю, он отнял и силы, и внимание тренерского штаба, может, даже отвлек от решения других важнейших вопросов. В любом случае не думаю, что вратарский фактор стал решающим.

В тактическом плане мы сыграли очень закрыто. Под давлением результата ушла раскрепощенность — броски Григоренко и Бурдасова уже не были сверхопасными, Барабанов и Тарасенко мало обостряли, мне показалось, не хватало такого дриблера как Кузьменко, исчез Толчинский.

О чем говорить, если в индивидуальном плане самым острым был защитник Орлов. Вот этот парень — словно из советского хоккея, когда защитник в каждой паре сборной страны доминировал и в атаке. Кстати, единственный гол сборной России в исполнении Тимкина организовал как раз Орлов.

Сильнейшей линией этой сборной России стала оборонительная? Да, вратарская и оборонительная. Но матч с Канадой показал, в каком направлении нашим защитникам двигаться. Пара Орлов — Зуб выглядела универсальной, а вот, например, Задорову и Проворову именно атакующих навыков и не хватало.

Фаворит чемпионата мира? Возможно, в финале увидим США и Финляндию. Хотя, учитывая парад сенсаций на этом турнире, не стоит удивляться и паре Германия — Канада", — цитирует Светлова издание Russia-Hockey.

«Ощущения невероятные!» Что творилось после победы Канады над Россией в 1/4 финала ЧМ «Ощущения невероятные!» Что творилось после победы Канады над Россией в 1/4 финала ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021