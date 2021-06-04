Слепышев: уверен, даже такие обидные поражения сделают нас сильнее

Капитан сборной России Антон Слепышев прокомментировал поражение Канаде со счётом 1:2 в овертайме в четвертьфинале чемпионата мира – 2021.
«Я всегда с большим удовольствием еду в национальную команду. В сборной всегда позитивная атмосфера, рад видится с ребятами, общаться, работать вместе. У нас всегда самые лучшие условия, руководство даже в условиях пузыря пробивало для нас дополнительные прогулки и другие вещи, чтобы скрасить наш быт в пузыре.
Поражение – наша общая вина. Не может быть виноват кто-то один. Обидно вылетать на ранней стадии. Мы прибавляли от игры к игре, но споткнулись на канадцах. Уступили в равной игре, но должны были действовать лучше.
Поражение – всегда сирота, мы готовы к критике, но она должна быть конструктивной. Уверен, что такие даже такие обидные поражения сделают нас сильнее», — сказал Слепышев «Чемпионату».
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