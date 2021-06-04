Сборная России впервые не смогла завоевать золотые медали, выступая под нейтральным флагом

Вчера, в четверг, 3 июня, сборная России завершила выступление на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Россияне в четвертьфинале уступили сборной Канады со счётом 1:2 ОТ.
Этот турнир стал первым для сборной России, в котором она не смогла одержать победу, выступая под нейтральным флагом.
Напомним, что ранее на Олимпийских играх 1992 и 2018 годов сборная России завоёвывала золотые медали, тогда в финале были обыграны сборная Канады (3:1) и Германии (4:3 ОТ) соответственно. Этот чемпионат мира по хоккею для россиян завершился без медалей.
Напомним, что счёт в матче с Канадой на 35-й минуте открыл защитник россиян Евгений Тимкин. После атаки российской команды ворота соперника остались незащищёнными, и Тимкин сумел отправить в них шайбу. Но в начале третьего периода соперник сравнял счёт. Отличился капитан канадцев Адам Хенрик, реализовавший большинство. После прострела на пятак он переправил шайбу в ворота. В овертайме решающую шайбу забросил Эндрю Манджапане.
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