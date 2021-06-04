Варламов отметился ярким спасением щитком после броска Крейчи в матче с «Бостоном»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» в эти минуты проходит третий матч второго раунда Кубка Стэнли между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз». Идёт 3-й период, гости ведут в счёте – 1:0, в серии ничья – 1-1.

На 15-й минуте 2-го периода российский страж ворот «Айлендерс» Семён Варламов отметился ярким спасением после броска с убойной позиции от чешского нападающего «Бостона» Давида Крейчи. Варламову удалось сыграть щитком на перемещении и закрыть угол ворот.

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Для Варламова это четвёртая игра в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. По статистике он отражает 91,2% бросков, пропуская в среднем за матч 3,14 шайбы.