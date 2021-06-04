Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Семён Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»

Семён Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»
Максим Лесовой
Комментарии

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов стал третьей звездой матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Третий матч второго раунда прошёл в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и закончился победой «Бостона» в овертайме со счётом 2:1. Варламов в этой встрече совершил 39 сейвов.

Первой звездой матча стал вратарь «Бостона» Туукка Раск, который отразил 28 бросков. Вторая звезда — нападающий «Бостона» Брэд Маршан, на счету которого победный гол в овертайме.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 6 июня в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум».

Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021