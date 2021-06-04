Семён Варламов стал третьей звездой матча «Айлендерс» — «Бостон»

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов стал третьей звездой матча плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Бостон Брюинз». Третий матч второго раунда прошёл в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и закончился победой «Бостона» в овертайме со счётом 2:1. Варламов в этой встрече совершил 39 сейвов.

Первой звездой матча стал вратарь «Бостона» Туукка Раск, который отразил 28 бросков. Вторая звезда — нападающий «Бостона» Брэд Маршан, на счету которого победный гол в овертайме.

Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Бостона». Следующий матч между командами состоится 6 июня в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум».

Напомним, в регулярном чемпионате «Айлендерс» заняли четвёртое место Восточного дивизиона. «Бостон», в свою очередь, финишировал на третьем месте. В первом раунде плей-офф НХЛ «Айлендерс» обыграл «Питтсбург Пингвинз», а «Бостон» выбил из турнира «Вашингтон Кэпиталз».