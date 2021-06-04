Стаал забил победный гол за «Каролину» после удаления Кучерова

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джордан Стаал забил победный гол в овертайме матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги после удаления российского нападающего Никиты Кучерова.

Россиянин получил две минуты штрафа на пятой минуте овертайма, а на шестой минуте Стаал забросил победную шайбу. В этой встрече Кучеров записал на свой счёт две результативные передачи.

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Таким образом, «Каролине» удалось сократить счёт в серии в матче с «Тампой» — 1-2. Следующий матч между командами состоится 5 июня в в Тампе на стадионе «Амали-Арена», начало — в 23:00 мск.