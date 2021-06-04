Источник: участник ЧМ-2019 в составе сборной Чехии голкипер Бартошак перейдёт в «Амур»

Хабаровский «Амур» в ближайшее время объявит о заключении контракта с чешским голкипером Патриком Бартошаком, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей». Стоит заметить, что права на игрока в КХЛ принадлежали минскому «Динамо».
В минувшем сезоне 28-летний голкипер играл в Финляндии, защищая ворота «Пеликанс». В регулярном чемпионате финской лиги Патрик провёл 41 матч, в котором в среднем за игру пропускал 2,19 шайбы и отражал 91,3% бросков. В плей-офф Бартошак принял участие в пяти матчах.
Высшим достижением в карьере голкипера является выступление за сборную Чехии на чемпионате мира 2019 года, где он был основным вратарём в своей команде, проведя шесть встреч. Также он был в заявке чехов на Олимпийских играх 2018 года, но на том турнире не сыграл ни одного матча.
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