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Джордан Стаал повторил рекорд «Каролины» по голам в овертаймах в плей-офф НХЛ

Джордан Стаал повторил рекорд «Каролины» по голам в овертаймах в плей-офф НХЛ
Сергей Емельянов
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Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Себастьян Ахо и Джордан Стаал, который в овертайме реализовал удаление российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. Канадец отличился в овертайме плей-офф в третий раз за карьеру — все голы были в составе «ураганов», в том числе в этом году в пятом матче серии с «Нэшвиллом».

Он повторил клубный рекорд «Каролины» и франшизы в целом (с учетом достижений «Хартфорд Уэйлерс») по числу голов в кубковых овертаймах, установленный Никласом Валлином. В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Стаала стало 7 (5+2) очков в девяти матчах.

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