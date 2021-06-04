Джордан Стаал повторил рекорд «Каролины» по голам в овертаймах в плей-офф НХЛ

Завершился третий матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Себастьян Ахо и Джордан Стаал, который в овертайме реализовал удаление российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова. Канадец отличился в овертайме плей-офф в третий раз за карьеру — все голы были в составе «ураганов», в том числе в этом году в пятом матче серии с «Нэшвиллом».
Он повторил клубный рекорд «Каролины» и франшизы в целом (с учетом достижений «Хартфорд Уэйлерс») по числу голов в кубковых овертаймах, установленный Никласом Валлином. В нынешнем розыгрыше плей-офф на счету Стаала стало 7 (5+2) очков в девяти матчах.
- 4 июня 2021
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44
-
02:38
-
02:26
-
01:42
-
01:29
-
01:16
-
01:09
-
01:00
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:20
-
00:08
-
00:00
- 3 июня 2021
-
23:35