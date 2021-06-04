Антон Бурдасов: никто не может упрекнуть нас, что мы сдались без борьбы

Форвард сборной России Антон Бурдасов прокомментировал поражение своей команды в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады. Встреча завершилась со счётом 2:1 ОТ.

«Я давно играю в хоккей и видел в нём многое, но так уж получилось, что этот чемпионат мира был первым в моей карьере, и надо сказать, что это незабываемые чувства.

Да, мы не смогли добиться того, чего хотели, но тут уж ничего не поделать, это спорт, и поражение — такая же неотъемлемая его часть, как и победа. Я кое-что выиграл и всегда радовался победам, деля их со своими товарищами, вчера мы проиграли, что ж, значит, я должен принять это поражение, но оно не может перечеркнуть того, что я прожил с командой на протяжении месяца.

Мы работали как могли, каждый отдавался своему делу на сто процентов, и нас объединяла одна мысль: мы должны быть единым целым и победить.

Любой хоккеист мечтает проверить себя на самом высоком уровне, а что может быть выше, чем соперничество с Канадой? Не хочу умалять достоинства других соперников, но, наверное, каждый из нас понимал, что только игра с канадцами станет настоящей проверкой.

Я не считаю, что мы должны посыпать голову пеплом: да, мы проиграли, но приняли поражение по-мужски, до последней секунды. Победитель бывает только один, жаль, что вчера это были не мы, но мне кажется, никто не может упрекнуть нас в том, что мы сдались без борьбы», — цитирует Бурдасова ТАСС.