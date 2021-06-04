Брейден Пойнт: «Тампа» неплохо сражалась в матче с «Каролиной»

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт прокомментировал поражение своей команды в третьем матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз». Встреча закончилась со счётом 3:2 ОТ. Сам Пойнт в этой встрече отметился заброшенной шайбой. «Молнии» уступали в счёте 0:2, но сумели перевести игру в овертайм.

«Мы неплохо сражались. В следующей игре нужно сохранить тот же уровень энергии. Конечно, обидно пропускать в меньшинстве в овертайме. Особенно когда мы сами подобный шанс не использовали. Но это хоккей. Так бывает», — цитирует Пойнта пресс-служба НХЛ.

В составе «Каролины» отличились Бретт Песке, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. Российский форвард Андрей Свечников отметился результативной передачей.

За «Тампу» забивали Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Российский нападающий Никита Кучеров оформил ассистентский дубль. Голкипер Андрей Василевский совершил 24 сейва и пропустил три гола. Защитник Михаил Сергачёв очков не набрал.