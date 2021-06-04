«Это провал. Дальше так продолжаться не должно». Михайлов — о вылете сборной России с ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная России уступила Канаде в овертайме (1:2 ОТ).

«Правильно сказал защитник Дмитрий Орлов — это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной на чемпионате мира. Некоторые игроки говорят: «Мы хотели..» Великий Гюго сказал: «Хотеть мало, надо мочь».

Я на протяжении нескольких лет говорю: если не будет профессионального отчёта руководства Федерации, тренерского штаба и главного тренера — мы не сдвинемся с мёртвой точки. Такие отчёты печатались в прессе массовой информации и доводились до всех болельщиков. Если мы довольны непопаданием в четвёрку, значит пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе. Всё ли правильно сделало руководство к чемпионату мира? Будет ли публичный отчёт национальной сборной от тренерского штаба до руководства Федерации? Россия — хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.