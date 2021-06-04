«Это провал. Дальше так продолжаться не должно». Михайлов — о вылете сборной России с ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная России уступила Канаде в овертайме (1:2 ОТ).
«Правильно сказал защитник Дмитрий Орлов — это провал. Ни болельщики, ни специалисты не удовлетворены выступлением сборной на чемпионате мира. Некоторые игроки говорят: «Мы хотели..» Великий Гюго сказал: «Хотеть мало, надо мочь».
Я на протяжении нескольких лет говорю: если не будет профессионального отчёта руководства Федерации, тренерского штаба и главного тренера — мы не сдвинемся с мёртвой точки. Такие отчёты печатались в прессе массовой информации и доводились до всех болельщиков. Если мы довольны непопаданием в четвёрку, значит пришло время перемен в руководстве нашего хоккея и в тренерском штабе. Всё ли правильно сделало руководство к чемпионату мира? Будет ли публичный отчёт национальной сборной от тренерского штаба до руководства Федерации? Россия — хоккейная страна. Так дальше продолжаться не должно», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 июня 2021
-
11:52
-
11:16
-
11:13
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44
-
02:38
-
02:26
-
01:42
-
01:29
-
01:16
-
01:09
-
01:00
-
00:56
-
00:50
-
00:41
-
00:40
-
00:35
-
00:30
-
00:29