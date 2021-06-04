Новиков: Брагину надо дать доработать. Ситуация с его помощниками вызывает вопросы

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился впечатлениями от поражения сборной России в матче с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ. Новиков оценил работу главного тренера команды Валерия Брагина.

«Не хотелось бы обсуждать тренерский вопрос, но ситуация с помощниками вызывает у меня необъяснимые вопросы. Откуда взялся Лещёв? Мы как-то очень легко к этому относимся: «А, чемпионат мира! Подумаешь! От помощников ничего не зависит!» А зависит как раз-таки очень многое: каждый винтик должен быть прикручен, каждый должен знать своё место.

Игроки должны знать, кто за что отвечает, у кого какие сильные стороны. Мы сами принимали решения, которые оказались очень непонятными: «С кондачка проскочим!» Брагину надо дать доработать, остался всего год. Пусть он доведёт команду. Поражения могут быть — с этим ничего не сделаешь. Главное — это не только поражение, а какие выводы мы сделали после Олимпийских игр», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.