Каменский: выступление сборной России на ЧМ-2021 — удовлетворительное

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский поделился мнением о поражении сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира со сборной Канады. Встреча закончилась со счётом 2:1 ОТ.

«Выступление сборной — удовлетворительное. После поражения всегда есть над чем задуматься, над чем работать. Тот факт, что мы не попали в финальную часть, — не очень хороший результат. Ребята хотели сыграть, но не получилось. Забили на одну меньше, поэтому проиграли. Причины надо разбирать, может быть, не настроились как следует, хотя настрой был запредельный, может, не ту тактику выбрали.

Неправильно судить об уровне нападающих по одной игре. У нас хорошие нападающие, хорошая команда. Так получилось, никак мы не можем перебороть это канадское противостояние.

Должен ли Брагин продолжить работу в олимпийский сезон? Это не мне решать, решать будет Федерация хоккея. Нужно разобраться, в чём дело, разобрать «за» и «против». Пока даже не думал, кто бы мог повезти сборную на Олимпиаду», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Брагиным.