ЦСКА объявил о переходе обладателя Кубка Стэнли Нордстрёма
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Пресс-служба ЦСКА объявила о переходе 29-летнего шведского форварда Юакима Нордстрёма. Он подписал контракт с московским клубом на один год.
Прошлый сезон Нордстрём провёл в клубе Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз», набрав 7 (1+6) очков в 44 матчах. Всего в НХЛ 29-летний нападающий провёл 444 матча, набрав 75 (32+43) очков. В 2017 году он стал чемпионом мира в составе сборной Швеции, а в 2015-м стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс».
Напомним, ранее в ЦСКА в качестве неограниченно свободного агента перешёл шведский голкипер Адам Рейдеборн. Предыдущие два сезона вратарь провёл в казанском «Ак Барсе».
В минувшем сезоне ЦСКА дошёл до финала Кубка Гагарина, но уступил там «Авангарду».
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