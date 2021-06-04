Фетисов: не думал, что сборная России может проиграть этой Канаде
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о поражении сборной России в четвертьфинале чемпионата мира. Накануне, 3 июня, россияне в овертайме уступили канадцам со счётом 1:2. В результате российская команда завершила выступление на турнире.
«Печальный результат на самом деле. Не думал, что мы можем проиграть этой Канаде. Спорт — такая вещь, которая предполагает подобные моменты. В истории мирового спорта много таких примеров. Надеюсь, будут сделаны правильные выводы и мы будем обыгрывать», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».
Также Фетисов отказался рассуждать на тему будущего главного тренера сборной России Валерия Брагина. Он подчеркнул, что этот вопрос должна решать Федерация хоккея России.
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