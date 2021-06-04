Кожевников: был уверен, что сборная России обыграет Канаду, надо делать серьёзные выводы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне накануне, 3 июня, неожиданно уступили команде Канады со счётом 1:2 ОТ.

Кожевников согласился с двукратным олимпийским чемпионом Борисом Михайловым, который назвал произошедшее «провалом».

«Я полностью согласен с Михайловым. Вообще не ожидал, что так случится. Был уверен, что Канаду мы обыграем. Для кого-то это провал, для кого-то — нет. Надо делать серьёзные выводы. Даже не вижу смысла кого-то поливать. Поливаем, поливаем, а никто ничего не слушает, ничего не меняется. Борис Петрович всё чётко сказал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.