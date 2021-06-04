Кожевников: был уверен, что сборная России обыграет Канаду, надо делать серьёзные выводы
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение сборной России в четвертьфинале чемпионата мира. Россияне накануне, 3 июня, неожиданно уступили команде Канады со счётом 1:2 ОТ.
Кожевников согласился с двукратным олимпийским чемпионом Борисом Михайловым, который назвал произошедшее «провалом».
«Я полностью согласен с Михайловым. Вообще не ожидал, что так случится. Был уверен, что Канаду мы обыграем. Для кого-то это провал, для кого-то — нет. Надо делать серьёзные выводы. Даже не вижу смысла кого-то поливать. Поливаем, поливаем, а никто ничего не слушает, ничего не меняется. Борис Петрович всё чётко сказал», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
14:03
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:13
-
11:52
-
11:16
-
11:13
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44
-
02:38
-
02:26
-
01:42
-
01:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам