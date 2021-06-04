Крылов: преждевременно говорить, что Хартли приедет в Омск

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о планах по возвращению в Омск и ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Боба Хартли.

«Все дела «Авангарда» показывают, что команда вернётся в Омск и очень-очень скоро. Уже сегодня на Совете директоров обсуждали план переезда команды следующим летом.

Мы ещё не до конца отпраздновали победу в Омске, мы готовимся к большому мероприятию. Очень надеемся, что погода нас порадует, у нас много идей.

По Бобу Хартли сейчас преждевременно говорить, что он приедет в Омск. У него год действующего контракта, будем смотреть по ходу сезона. Мы с Алексеем Волковым об этом много говорим, мы смотрим в будущее, и наш ресурс позволяет нам говорить, что мы и дальше будем находиться в лидерах КХЛ», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.