Волков: поняли, что Войнов и Кагарлицкий — не наш формат

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал селекцию омского клуба. По словам Волкова, «Авангард» отказался от кандидатур Дмитрия Кагарлицкого и Вячеслава Войнова.
«Многие ресурсы колко отмечают нашу селекцию. Но мы принимаем взвешенные решения. Мы играли очень долго и стали в хорошем смысле заложниками ситуации, что не имели возможности вести переговоры. В плей-офф роль играет не техника, а линейность, структуризация и выполнение задания. Мы посчитали, что Хартли умеет подстроить под себя крепких, габаритных ребят. Все игроки, которых мы подписали, занимают те ниши, которые освободились у нас. Мы не набираем людей по весо-ростовым характеристикам, а просто хотим пойти в сезон с теми ребятами, которые отвечают требованиям Хартли и способны защищать титул. Кроме того, всех этих ребят объединяет духовитость. За счёт этого мы выиграли Кубок и сейчас через призму этого ведём селекцию.
Мы изучаем вопрос аренды, но у нас не так много игроков, которых мы можем отдать. Хотим, чтобы наши ребята играли в нашей системе в ВХЛ. Нам некого отдавать, а брать в первую команду никого не планируем.
Был ли интерес к Войнову и Кагарлицкому? Мы просмотрели весь рынок свободных агентов на предмет совместимости с идеями нашего тренерского штаба. Поняли, что Войнов и Кагарлицкий — это не наш формат. Хартли хотел сделать команду более рослой, увесистой. Считаем, что те новички, с которыми мы подписали контракты, больше подойдут для нашей команды», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 4 июня 2021
-
14:43
-
14:31
-
14:23
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:13
-
11:52
-
11:16
-
11:13
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47
-
06:07
-
05:51
-
05:34
-
04:40
-
03:44