Волков: поняли, что Войнов и Кагарлицкий — не наш формат

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал селекцию омского клуба. По словам Волкова, «Авангард» отказался от кандидатур Дмитрия Кагарлицкого и Вячеслава Войнова.

«Многие ресурсы колко отмечают нашу селекцию. Но мы принимаем взвешенные решения. Мы играли очень долго и стали в хорошем смысле заложниками ситуации, что не имели возможности вести переговоры. В плей-офф роль играет не техника, а линейность, структуризация и выполнение задания. Мы посчитали, что Хартли умеет подстроить под себя крепких, габаритных ребят. Все игроки, которых мы подписали, занимают те ниши, которые освободились у нас. Мы не набираем людей по весо-ростовым характеристикам, а просто хотим пойти в сезон с теми ребятами, которые отвечают требованиям Хартли и способны защищать титул. Кроме того, всех этих ребят объединяет духовитость. За счёт этого мы выиграли Кубок и сейчас через призму этого ведём селекцию.

Мы изучаем вопрос аренды, но у нас не так много игроков, которых мы можем отдать. Хотим, чтобы наши ребята играли в нашей системе в ВХЛ. Нам некого отдавать, а брать в первую команду никого не планируем.

Был ли интерес к Войнову и Кагарлицкому? Мы просмотрели весь рынок свободных агентов на предмет совместимости с идеями нашего тренерского штаба. Поняли, что Войнов и Кагарлицкий — это не наш формат. Хартли хотел сделать команду более рослой, увесистой. Считаем, что те новички, с которыми мы подписали контракты, больше подойдут для нашей команды», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.