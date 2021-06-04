Крылов: жёсткий потолок зарплат — большое благо для КХЛ, прошлый сезон это подтвердил

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о жёстком потолке зарплат в КХЛ. Крылов считает, что эта инициатива принесла пользу.
«Жёсткий потолок зарплат — это большое благо для лиги, и прошлый сезон это подтвердил. Расстояние между всем известными клубами и остальными критично сократилось. В следующем сезоне будет ещё интереснее, много звёзд уехало в Америку, и конкуренция ещё более возрастёт. «Авангард» стал чемпионом, и это показатель того, что наш менеджмент сработал очень качественно в конкурентной среде, когда у всех были равные условия.
Хотел бы ещё раз поблагодарить нашего генменеджера за все его решения, и надеюсь, что в следующем сезоне он нас не подведёт», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В минувшем сезоне «Авангард» в финальной серии Кубка Гагарина обыграл ЦСКА в шести матчах (4-2).
- 4 июня 2021
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