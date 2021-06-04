Крикунов: руководством сборной и тренерами будет проделана максимальная работа

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов назвал главную причину неудачи российской команды на чемпионате мира. Россияне в четвертьфинале уступили канадцам со счётом 1:2 ОТ и вылетели с турнира.

«Сейчас многие обсуждают судейство в нашем матче с канадцами. Я могу сказать, что ряд спорных судейских решений был. В играх такого накала судьи должны наказывать хоккеистов только в тех эпизодах, когда нарушение было, как говорится, на все сто процентов. Эпизод с участием Владимира Тарасенко, после чего канадцы реализовали большинство, явно неоднозначный. Я его посмотрел несколько раз, не уверен, что там наш нападающий нарушал правила.

Если же говорить про всю игру в целом, то мне не понравилось, как команда играла в нападении. В каком бы составе Канада ни играла, так против неё нельзя играть в атаке. Нужно было нападающим постоянно лезть на пятак, стараться закрывать видимость вратарю, больше бросать по воротам. 25 бросков за матч — это не очень много, согласитесь. Тем более при нашем, казалось бы, весьма неплохом нападении.

Ещё, наверное, вряд ли стоило постоянно менять звенья. Получилось, что канадцам забила только та тройка, которая практически весь чемпионат играла вместе.

Нужно всё досконально разобрать, понять, где какие ошибки были допущены, провести работу над ошибками и двигаться дальше. Наверняка будет проделана максимальная работа руководства сборной и тренеров, и мы услышим отчёт о той работе в этом сезоне, о причинах неудачи на чемпионате мира. Вообще могу сказать, что у нас складывается непростая ситуация — почти во всех клубах КХЛ на ведущих ролях иностранцы, посмотрите статистику — там всё предельно ясно. Нужно доверять своим ребятам, чтобы они росли, набирались опыта. Тот же Воронков — хороший, перспективный парень. Но это не игрок первого звена. В клубах КХЛ должны думать больше о своих ребятах, а не о том, чтобы как можно больше иностранцев пригласить», — сказал Крикунов корреспонденту «Чемпионата».