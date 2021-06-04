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Тарасова — о вылете России с ЧМ: Знарок со сборной не работает, вот и всё

Тарасова — о вылете России с ЧМ: Знарок со сборной не работает, вот и всё
Антон Мозговой
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление сборной России на чемпионате мира. Россияне на турнире в Риге (Латвия) проиграли в четвертьфинале Канаде со счётом 1:2 ОТ.

«Я не ожидала такого исхода. Сейчас нет смысла что-либо обсуждать, так как команда прекратила своё выступление на чемпионате мира. С чем связан результат? А тренером Знарок работает? Не работает. Вот и всё», — цитирует Тарасову News.ru.

Сборная России вела в счёте по ходу матча, но не смогла удержать победный счёт. Россияне считались фаворитами четвертьфинала. Подопечные Валерия Брагина вышли в плей-офф с первого места в группе, а Канада — лишь с четвёртого. При этом канадцы только в последнем матче группового этапа завоевали путёвку в плей-офф.

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