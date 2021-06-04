Тарасова — о вылете России с ЧМ: Знарок со сборной не работает, вот и всё

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала неудачное выступление сборной России на чемпионате мира. Россияне на турнире в Риге (Латвия) проиграли в четвертьфинале Канаде со счётом 1:2 ОТ.
«Я не ожидала такого исхода. Сейчас нет смысла что-либо обсуждать, так как команда прекратила своё выступление на чемпионате мира. С чем связан результат? А тренером Знарок работает? Не работает. Вот и всё», — цитирует Тарасову News.ru.
Сборная России вела в счёте по ходу матча, но не смогла удержать победный счёт. Россияне считались фаворитами четвертьфинала. Подопечные Валерия Брагина вышли в плей-офф с первого места в группе, а Канада — лишь с четвёртого. При этом канадцы только в последнем матче группового этапа завоевали путёвку в плей-офф.
- 4 июня 2021
-
16:25
-
15:51
-
15:45
-
15:32
-
15:14
-
14:43
-
14:31
-
14:23
-
14:05
-
14:03
-
14:00
-
13:52
-
13:30
-
13:25
-
13:07
-
13:00
-
12:38
-
12:25
-
12:13
-
11:52
-
11:16
-
11:13
-
10:59
-
10:43
-
10:37
-
10:34
-
10:15
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
08:49
-
08:00
-
07:33
-
06:47