Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Третьяк: думаю, Брагин должен продолжать работу со сборной России

Третьяк: думаю, Брагин должен продолжать работу со сборной России
Антон Мозговой
Комментарии

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о судьбе главного тренера национальной команды Валерия Брагина. Накануне, 3 июня, россияне в четвертьфинале чемпионата мира проиграли канадцам (1:2 ОТ) и завершили выступление на турнире.

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждём, что тренер скажет», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сборная России вела в счёте по ходу матча, но не смогла удержать победный счёт. Россияне считались фаворитами четвертьфинала. Подопечные Валерия Брагина вышли в плей-офф с первого места в группе, а Канада — лишь с четвёртого.

Брагин будет уволен из сборной России? Но его отставка вряд ли что-то изменит Брагин будет уволен из сборной России? Но его отставка вряд ли что-то изменит
«Это провал». Эксперты — о фиаско России в матче с Канадой и вылете с ЧМ «Это провал». Эксперты — о фиаско России в матче с Канадой и вылете с ЧМ
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021