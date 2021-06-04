Третьяк: думаю, Брагин должен продолжать работу со сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк ответил на вопрос о судьбе главного тренера национальной команды Валерия Брагина. Накануне, 3 июня, россияне в четвертьфинале чемпионата мира проиграли канадцам (1:2 ОТ) и завершили выступление на турнире.

«Думаю, что он должен продолжать свою работу, мы же не можем менять тренеров как перчатки. Мы должны верить человеку, впереди Олимпийские игры, и он должен посмотреть, что неправильно было сделано. Ждём, что тренер скажет», — цитирует Третьяка ТАСС.

Сборная России вела в счёте по ходу матча, но не смогла удержать победный счёт. Россияне считались фаворитами четвертьфинала. Подопечные Валерия Брагина вышли в плей-офф с первого места в группе, а Канада — лишь с четвёртого.