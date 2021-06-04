Министр спорта РФ — о работе В. Третьяка и Р. Ротенберга: не готов давать оценку

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что кадровая политика в отношении тренерского штаба сборной России по хоккею должна быть более стабильной.

«Увольнение тренерского штаба? Считаю, что кадровая политика должна быть более стабильной. Мы с федерацией тоже об этом говорили. Тренеру сборной, особенно в то время, когда клубный менталитет преобладает, важно иметь стабильный взгляд, стратегию развития, планирования подготовки, выведения команды на пики физической формы. Конечно, нужно учитывать реалии: когда приедут игроки из НХЛ, в каком компоненте возможно усиление. Осталось меньше года до Олимпийских игр, и следующая задача — подготовка и достойное выступление в Пекине.

Работа Владислава Третьяка и Романа Ротенберга? Не готов давать оценку. Здесь важно взаимодействие федерации, сборных команд, КХЛ. Это должна быть сплочённая командная работа. Приоритеты национального чемпионата должны учитываться федерацией при подготовке. Пазл должен быть сложен — и планирование календаря, и кадровая политика, и организация сборов, и определение основного состава. Это огромный труд, и в одиночку эта задача не может быть решена. Специалистами должна быть более подробно проанализирована ситуация, чтобы чётко спланировать план подготовки к Олимпийским играм», — приводит слова Матыцина «Р-Спорт».