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Минское «Динамо» переподписало контракт с Колосовым. На ЧМ-2021 он пропустил 15 шайб

Минское «Динамо» переподписало контракт с Колосовым. На ЧМ-2021 он пропустил 15 шайб
Владимир Лаевский
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Минское «Динамо» переподписало соглашение с голкипером Алексеем Колосовым, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

Отмечается, что «Динамо» улучшило условия контракта вратарю.

Срок нового соглашения с игроком рассчитан на один сезон.

В сезоне-2020/2021 Колосов провёл девять матчей в КХЛ, отразив 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,69.

В мае он дебютировал на чемпионате мира по хоккею в составе сборной Беларуси. Всего на турнире он принял участие в четырёх матчах и отразил 88,6% бросков при коэффициенте надёжности 4,17

Срок предыдущего контракта «Динамо» с 19-летним Колосовым истекал в апреле 2022 года.

Ранее минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо».

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