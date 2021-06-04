Минское «Динамо» переподписало контракт с Колосовым. На ЧМ-2021 он пропустил 15 шайб

Минское «Динамо» переподписало соглашение с голкипером Алексеем Колосовым, сообщает официальный сайт белорусского клуба.
Отмечается, что «Динамо» улучшило условия контракта вратарю.
Срок нового соглашения с игроком рассчитан на один сезон.
В сезоне-2020/2021 Колосов провёл девять матчей в КХЛ, отразив 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,69.
В мае он дебютировал на чемпионате мира по хоккею в составе сборной Беларуси. Всего на турнире он принял участие в четырёх матчах и отразил 88,6% бросков при коэффициенте надёжности 4,17
Срок предыдущего контракта «Динамо» с 19-летним Колосовым истекал в апреле 2022 года.
Ранее минское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом. Следующий сезон станет для Вудкрофта четвертым у руля минского «Динамо».
- 4 июня 2021
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