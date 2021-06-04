Стал известен план подготовки «Автомобилиста» к сезону-2021/2022, сообщается на официальном сайте команды.
Подготовка начнётся в июле.
Основная команда нашего клуба выйдет из отпуска 13 июля. Хоккеисты соберутся в полном составе в Екатеринбурге, где в течение трёх дней будут проходить углублённое медицинское обследование. 15 июля команда заедет на базу в посёлке Рефтинский (Свердловская область), где проведёт первый учебно-тренировочный сбор. В Рефтинском игроки будут работать до 31 июля.
В начале августа подопечные Билла Питерса отправятся в Сочи, где примут участие в первом предсезонном турнире. Далее екатеринбуржцы сыграют на турнирах в Уфе и Челябинске, в промежутке между которыми будут тренироваться в Екатеринбурге.
13-15 июля — Углублённое медицинское обследование
15-31 июля — Учебно-тренировочный сбор в посёлке Рефтинский
02-08 августа — Предсезонный турнир в Сочи
10-13 августа — Предсезонный турнир в Уфе
15-22 августа — Тренировки в Екатеринбурге
23-27 августа — Предсезонный турнир в Челябинске
28 августа — 02 сентября — Тренировки в Екатеринбурге.
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