Стал известен план подготовки «Автомобилиста» к сезону-2021/2022, сообщается на официальном сайте команды.



Подготовка начнётся в июле.



Основная команда нашего клуба выйдет из отпуска 13 июля. Хоккеисты соберутся в полном составе в Екатеринбурге, где в течение трёх дней будут проходить углублённое медицинское обследование. 15 июля команда заедет на базу в посёлке Рефтинский (Свердловская область), где проведёт первый учебно-тренировочный сбор. В Рефтинском игроки будут работать до 31 июля.



В начале августа подопечные Билла Питерса отправятся в Сочи, где примут участие в первом предсезонном турнире. Далее екатеринбуржцы сыграют на турнирах в Уфе и Челябинске, в промежутке между которыми будут тренироваться в Екатеринбурге.



13-15 июля — Углублённое медицинское обследование

15-31 июля — Учебно-тренировочный сбор в посёлке Рефтинский

02-08 августа — Предсезонный турнир в Сочи

10-13 августа — Предсезонный турнир в Уфе

15-22 августа — Тренировки в Екатеринбурге

23-27 августа — Предсезонный турнир в Челябинске

28 августа — 02 сентября — Тренировки в Екатеринбурге.

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