Р. Ротенберг: ждём решения по НХЛ, поедут ли игроки на ОИ — самый важный вопрос в повестке

Глава штаба сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что итоги выступления национальной команды на ЧМ-2021 будут подведены в ближайшее время.
«Сейчас мы только прилетели, долго разговаривали, уже думали и анализировали всё. Через несколько дней планируем встречу с руководством, будем обсуждать. Когда точно? Наверное, это будет в начале следующей недели.
Хотим ещё раз поблагодарить всех за поддержку, мы очень все расстроены: и Валерий Николаевич Брагин, и весь тренерский штаб. Сейчас мы обсуждаем планы на Олимпиаду, думаем, как нам её выиграть, обсуждаем детали, ждём решения по НХЛ, поедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду. Это самый важный вопрос в нашей повестке.
Многих игроков, которые могут принять участие в Олимпиаде, мы увидели на чемпионате мира, на это мы и рассчитывали. На Олимпийских играх в качестве плана А сыграют хоккеисты, которые приезжают из Северной Америки. План Б, как перед Олимпиадой в Корее, — игроки КХЛ.
Сейчас работаем в штатном режиме. Будет у нас собрание, на котором будем докладывать нашему руководству по итогам турнира. Проделана огромная работа, два месяца мы жили в «пузыре». Сейчас нам важно двигаться вперёд и думать, как мы сможем завоевать десятую золотую медаль на Олимпиаде.
Что касается Брагина, то у него действующий контракт, здесь будем всё смотреть с точки зрения деталей, анализировать по турниру. Я читал интервью Бориса Петровича Михайлова, он просит публично огласить все планы подготовки к чемпионату мира, мы всё это сейчас сделаем. Мы всё подготовим с Брагиным, в течение суток предоставим эти планы, никаких секретов нет», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
- 4 июня 2021
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