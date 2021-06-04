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«Русские играли высокомерно и охотились за головами». Читатели Sportsnet — о победе Канады

«Русские играли высокомерно и охотились за головами». Читатели Sportsnet — о победе Канады
Владимир Лаевский
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.

На эту победу отреагировали читатели Sportsnet:

Ballas

Между тем Канада ведёт у России 2:0 только за последний месяц. Сегодня выиграла взрослая сборная, а 7 мая золотую медаль выиграли юниоры на чемпионате во Фриско.

Pure magic

Пока это ещё не золото и вообще не медаль, но мы обыграли мощного претендента. Хотя наша сборная и рядом не стоит с олимпийской. Что же никто не жалуется, что мы разучились пасовать, забивать, кататься и щелкать издалека?

Одолеть русских было непросто, факт. Представляю, чего бы тут понаписали, если бы это мы проиграли 2:1. Спасибо, ребята!

TeamRed

Как это случилось? Надо было русским играть, как на групповом турнире.

Steph Durant

1. Проиграть Латвии.
2. Выиграйте золотую медаль.
Работаем над этим.

Jackson1965

После пары поражений все поставили на сборной крест, но они не сдались. Как здорово, что они собрались и показали командную игру.

Turtle Murtle

Русские играли высокомерно и охотились за головами. Пытались нас выдавить со льда. Ха, как бы не так!
Юные канадцы только разозлились и прыгнули выше головы.
Спасибо Задорову, что раззадорил команду!

Jeff Foreman

Красота! На бумаге у нас третьеразрядная команда, без обид. Но Жерар [Галлан] — прекрасный тренер, к тому же недооцененный! Вот что делает форма сборной, великая вещь! Вперёд, Канада, вперёд!

Killbill

Какая сенсация. Влад не обрадуется. Надо отдать должное Бобровскому, хотя рассчитывать на него нельзя. Если Канада расколотит и США, мы вам покажем, на что способны молодые парнишки вроде Пауэра и работяги вроде Энрике и Стечера, особенно если поверят в свои силы.

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