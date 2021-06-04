«Русские играли высокомерно и охотились за головами». Читатели Sportsnet — о победе Канады

В Риге (Латвия) завершился матч 1/4 финала чемпионата мира Россия — Канада. Сборная Канады одержала победу со счётом 2:1, забросив решающую шайбу в овертайме.



На эту победу отреагировали читатели Sportsnet:



Ballas



Между тем Канада ведёт у России 2:0 только за последний месяц. Сегодня выиграла взрослая сборная, а 7 мая золотую медаль выиграли юниоры на чемпионате во Фриско.



Pure magic



Пока это ещё не золото и вообще не медаль, но мы обыграли мощного претендента. Хотя наша сборная и рядом не стоит с олимпийской. Что же никто не жалуется, что мы разучились пасовать, забивать, кататься и щелкать издалека?



Одолеть русских было непросто, факт. Представляю, чего бы тут понаписали, если бы это мы проиграли 2:1. Спасибо, ребята!



TeamRed



Как это случилось? Надо было русским играть, как на групповом турнире.



Steph Durant



1. Проиграть Латвии.

2. Выиграйте золотую медаль.

Работаем над этим.



Jackson1965



После пары поражений все поставили на сборной крест, но они не сдались. Как здорово, что они собрались и показали командную игру.



Turtle Murtle



Русские играли высокомерно и охотились за головами. Пытались нас выдавить со льда. Ха, как бы не так!

Юные канадцы только разозлились и прыгнули выше головы.

Спасибо Задорову, что раззадорил команду!



Jeff Foreman



Красота! На бумаге у нас третьеразрядная команда, без обид. Но Жерар [Галлан] — прекрасный тренер, к тому же недооцененный! Вот что делает форма сборной, великая вещь! Вперёд, Канада, вперёд!



Killbill



Какая сенсация. Влад не обрадуется. Надо отдать должное Бобровскому, хотя рассчитывать на него нельзя. Если Канада расколотит и США, мы вам покажем, на что способны молодые парнишки вроде Пауэра и работяги вроде Энрике и Стечера, особенно если поверят в свои силы.