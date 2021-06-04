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Стали известны три претендента на «Кинг Клэнси Трофи»

Стали известны три претендента на «Кинг Клэнси Трофи»
Владимир Лаевский
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Национальная хоккейная лига объявила претендентов на «Кинг Клэнси Трофи», сообщается на официальной странице лиги в «Твиттере».

На приз претендуют нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Кёртис Гэбриэл, голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне и защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Пи Кей Суббэн.

В текущем сезоне 28-летний Гэбриэл принял участие в 11 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых не отметился результативными действиями при показателе полезности «+1» и 55 минутах штрафного времени.

На счету 31-летнего Суббэна 44 матча, в которых он забросил пять шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности «-16» и 26 минутах штрафного времени.

Ринне в нынешнем сезоне сыграл 24 матча. На его счету 10 побед при 90,7% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.84. Он провёл всю карьеру в НХЛ в составе «Предаторз».

Напомним, «Кинг Клэнси Трофи» — приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его и принимает активное участие в общественной жизни.

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