33% читателей «Чемпионата» хотят видеть Вячеслава Быкова тренером сборной России на ОИ

Сборная России потерпела поражение в четвертьфинальном матче чемпионата мира-2021, проходящем в Риге (Латвия) с командой Канады (1:2 ОТ) и прекратила дальнейшую борьбу за трофей.

После матча читателям «Чемпионата» было предложено проголосовать, кому стоит быть главным тренером российской сборной на Олимпийских играх-2022.

Большее количество голосов получил Вячеслав Быков — 33%. Он уже работал со сборной с 2006 по 2011 год. На его счету два золота чемпионатов мира (2008, 2009), одно серебро (2010) и одна бронза (2007). Ещё один раз сборная заняла четвёртое место — на чемпионате мира в 2011 году. На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере россияне под руководством Быкова вылетели в четвертьфинале.

18% читателей считают, что главным тренером нужно назначить Олега Знарка.

При нём сборная России завоевала свой последний на сегодняшний день титул, выиграв Олимпийские игры в Пхёнчхане в 2018 году. Последнее золото чемпионата мира (Минск-2014) тоже выиграно при нём.

Третьим по количеству голосом оказался наставник «Авангарда» Боб Хартли. Он получил 17% голосов.

Нынешний главный тренер сборной России Валерий Брагин получил лишь 5% голосов. Меньше только у Сергея Гончара (1%) и Алексея Кудашова (0%).