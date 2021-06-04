«Торонто» подписал самого ценного игрока плей-офф чемпионата Швеции

Команда Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» заключила контракт с нападающим Понтусом Хольмбергом, сообщается на официальном сайте канадского клуба.

Отмечается, что соглашение с 22-летним шведом рассчитано на два года.

Хольмберг был выбран «Торонто» на драфте-2018 в шестом раунде.



В прошлом сезоне в составе «Вёкше» он принял участие в 45 матчах чемпионата Швеции, в которых забросил девять шайб и отдал 14 результативных передач. Отметим, что он был признан самым ценным игроком плей-офф, набрав 14 (7+7) очков в 14 встречах.

Напомним, в Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся седьмой матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Торонто Мэйплс Лифс» и «Монреаль Канадиенс». Встреча завершилась победой «Монреаля» со счётом 3:1, благодаря которой они одержали победу в серии 4-3, уступая 1-3.