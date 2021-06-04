Форвард «Коламбуса» Макс Доми выбыл на 5-6 месяцев

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Макс Доми перенёс успешную операцию на правом плече. Ожидается, что Доми полностью выздоровеет через пять-шесть месяцев.

«Макс испытывал некоторый дискомфорт в плече, на что он обратил наше внимание на прошлой неделе, и последующее обследование показало разрыв связок правого плеча. Было решено, что операция — лучший способ действий, и мы с нетерпением ждём возвращения Макса в начале следующего сезона», — приводит слова генерального менеджера «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнена официальный сайт команды.



26-летний Доми завершил свой первый сезон в качестве игрока «Коламбуса» в сезоне-2020/2021 после того, как 6 октября 2020 года был приобретён в результате обмена с «Монреаль Канадиенс». Он забил девять голов и отдал 15 результативных передач, набрав 24 очка и 75 минут штрафа в 54 матчах. Доми занял второе место в Национальной хоккейной лиге по штрафным минутам.