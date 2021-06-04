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КХЛ ТВ получил разрешение на вещание на территории Беларуси

КХЛ ТВ получил разрешение на вещание на территории Беларуси
Владимир Лаевский
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Телеканал КХЛ ТВ получил разрешение на вещание на территории Республики Беларусь, сообщает пресс-служба министерства информации Республики Беларусь.

Срок действия разрешения — три года с даты подписания приказа мининформа.

Ранее стало известно, что некоторые российские телеканалы исключены из списка разрешённых к распространению на территории республики — «Киномикс», «Русская ночь» и «Телеканал КХЛ».

В выдаче разрешений на вещание телепрограммам на очередной период отказано в связи с выявленными в представленных материалах на получение разрешения фактами нарушения Закона «О рекламе», по которому на белорусском телевидении может быть только местная реклама.

В соответствии с действующим законодательством срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания составляет три года с момента его выдачи.

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