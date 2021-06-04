«Филадельфия» подписала контракт с 21-летним шведским вратарём
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Команда Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписала контракт новичка с голкипером Самуэлем Эрссоном. Срок соглашения рассчитан на три года.
«Мы очень рады заключить контракт с Сэмуэлем. Он неуклонно прогрессирует с момента драфта и добился успехов на юниорском, высшем и международном уровнях. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего развития, когда он переедет в Северную Америку», — приводит слова вице-президента и помощника генерального менеджера «лётчиков» Брента Флара официальный сайт клуба.
Напомним, 21-летний швед в минувшем сезоне играл за «Брюнэс». Он принял участие в 42 матчах, отразив 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,96.
Эрссон был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ в 2018 году под 143-м общим номером.
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