«Филадельфия» подписала контракт с 21-летним шведским вратарём

Команда Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписала контракт новичка с голкипером Самуэлем Эрссоном. Срок соглашения рассчитан на три года.



«Мы очень рады заключить контракт с Сэмуэлем. Он неуклонно прогрессирует с момента драфта и добился успехов на юниорском, высшем и международном уровнях. Мы с нетерпением ждём его дальнейшего развития, когда он переедет в Северную Америку», — приводит слова вице-президента и помощника генерального менеджера «лётчиков» Брента Флара официальный сайт клуба.

Напомним, 21-летний швед в минувшем сезоне играл за «Брюнэс». Он принял участие в 42 матчах, отразив 91,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,96.

Эрссон был выбран «Флайерз» на драфте НХЛ в 2018 году под 143-м общим номером.