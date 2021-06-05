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«Монреаль» обыграл «Виннипег» и повёл в серии 2-0

«Монреаль» обыграл «Виннипег» и повёл в серии 2-0
Кирилл Горбачинский
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Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:0 и повёл в серии 2-0. Единственную шайбу в игре забросил Тайлер Тоффоли. Третий матч серии с участием этих команд состоится 7 июня.

Напомним, после первого матча «Монреаль» сообщил о состоянии Джейка Эванса, который получил тяжёлую травму в игре. Эванс получил повреждение после грязного силового приёма в исполнении форварда «Джетс» Марка Шайфли.

«Эванс чувствует себя лучше, но будет отсутствовать неопределённый срок. После травмы его не стали госпитализировать», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

В первом раунде плей-офф «Монреаль» прошёл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4-3, а «Виннипег» победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-0 в серии.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
05 июня 2021, суббота. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
0 : 1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Тоффоли (Уэбер, Лехконен) – 21:41' (4x5)

Также в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги проходит третий матч второго раунда Кубка Стэнли с участием «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Пока «Колорадо» ведёт в серии — 2-0.

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