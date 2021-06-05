«Монреаль» обыграл «Виннипег» и повёл в серии 2-0

Во втором матче второго раунда Кубка Стэнли «Монреаль Канадиенс» обыграл «Виннипег Джетс» со счётом 1:0 и повёл в серии 2-0. Единственную шайбу в игре забросил Тайлер Тоффоли. Третий матч серии с участием этих команд состоится 7 июня.

Напомним, после первого матча «Монреаль» сообщил о состоянии Джейка Эванса, который получил тяжёлую травму в игре. Эванс получил повреждение после грязного силового приёма в исполнении форварда «Джетс» Марка Шайфли.



«Эванс чувствует себя лучше, но будет отсутствовать неопределённый срок. После травмы его не стали госпитализировать», — говорится в сообщении клуба в «Твиттере».

В первом раунде плей-офф «Монреаль» прошёл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4-3, а «Виннипег» победил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 4-0 в серии.

Также в рамках игрового дня Национальной хоккейной лиги проходит третий матч второго раунда Кубка Стэнли с участием «Вегас Голден Найтс» и «Колорадо Эвеланш». Пока «Колорадо» ведёт в серии — 2-0.