Сёдерберг стал 2-м самым возрастным автором гола за «Колорадо» в плей-офф. Старше — Сакик

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» Карл Сёдерберг забил гол в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

Сёдерберг забросил шайбу на 27-й минуте и сравнял счёт в матче (1:1).

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», шведский хоккеист, которому на момент гола 35 лет и 235 дней, стал самым возрастным игроком «Эвеланш», забросившим шайбу в плей-офф, после Джо Сакика (38 лет, 282 дня).



В регулярном чемпионате Сёдерберг принял участие в 11 матчах, в которых набрал 2 (0+2) очка. На момент гола швед набрал 2 (1+1) очка в трёх матчах плей-офф.

Напомним, в третьем матче второго раунда плей-офф «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:2 и сократил отставание в серии — 1-2.