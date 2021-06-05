Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кто сыграет в финале ЧМ-2021 по хоккею?

Кто сыграет в финале ЧМ-2021 по хоккею?
Владимир Лаевский
Комментарии

В эти дни в Риге (Латвия) проходит мужской чемпионат мира по хоккею. 3 июня состоялись четвертьфинальные матчи, в которых победу одержали сборные США, Финляндии, Германии и Канады — над командами Словакии, Чехии, Швейцарии и России соответственно.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сегодня, 5 июня, состоятся полуфинальные матчи ЧМ-2021.

Расписание 1/2 финала чемпионата мира — 2021:

5 июня:
14:15 мск США — Канада;
18:15 мск Финляндия — Германия.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто сыграет в финале ЧМ-2021 по хоккею

Пройти опрос можно в Quiz.

Мужской чемпионат мира по хоккею 2021 года начался 21 мая и завершится 6 июня. 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является сборная Финляндии, в финале 2019 года обыгравшая Канаду со счётом 3:1.

«Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел «Простите нас, пожалуйста, мы тоже люди». Игроки сборной заслужили критику, но не расстрел
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021