Рантанен стал автором лучшей в XXI веке серии в НХЛ по количеству матчей с очками подряд

Форвард «Колорадо Эвеланш» Микко Рантанен отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс».
Рантанен забросил шайбу на 46-й минуте встречи и сделал счёт 2:1.
Таким образом, 24-летний финский хоккеист продлил результативную серию в нынешнем плей-офф до семи матчей, набрав уже 11 (4+7) очков. Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», с учётом матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2020 Рантанен набрал очки в 17-й встрече плей-офф подряд, что является лучшей серией в НХЛ в XXI веке.
За всю историю лиги только пять игроков выдавали более длительные серии — это Брайан Троттье (27), Горди Хоу (22), Эл Макиннис (19), Фил Эспозито (18) и Уэйн Гретцки (три раза по 18). Таким образом, уже в следующем матче Рантанен может повторить достижение Эспозито и Гретцки.
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